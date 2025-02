Apresentado no Fortaleza, Gastón Ávila quer "desfrutar" do Clássico-Rei

O zagueiro Gastón Ávila foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza na tarde desta segunda-feira, 3, no Pici. Na oportunidade, o novo defensor do Tricolor de Aço demonstrou ansiedade para disputar o Clássico-Rei contra o rival Ceará . Os times se enfrentam já neste sábado, 8, pelo Campeonato Cearense.

Ainda durante a apresentação, o argentino revelou o motivo para escolher o Leão do Pici mesmo com outras propostas. Aos 23 anos, ele chega ao clube leonino por empréstimo junto ao Ajax, da Holanda.

"Eu queria o desafio de jogar no Brasil. Eu me proponho a jogar nas melhores ligas e não poderia me perdoar se não viesse ao Fortaleza. É mais que um clube, creio que é uma família. Me abraçaram desde o primeiro momento. Já me sinto parte da equipe. Tive muitas propostas, mas essa era a terceira vez que o Fortaleza conversou comigo e vi como a melhor oportunidade", revelou Gastón.