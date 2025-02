Zé Welison exalta vitória do Fortaleza com um a menos: " Pudemos impor nosso jogo"

“A equipe do Floresta dificultou muito depois da expulsão do Sasha. A gente vinha criando bastante quando estava com 11 jogadores em campo. Depois, a equipe do Floresta começou a botar a bola no chão e dificultou muito. A gente tentou jogar um pouco e sair no contra-ataque. Infelizmente não conseguimos fazer o segundo gol, mas conseguimos o mais importante, que é o resultado, os três pontos, que nos dá vantagem durante a competição”, disse o volante tricolor.

Com uma discreta vitória de 1 a 0 sobre o Floresta , neste sábado, 1º, o Fortaleza garantiu vaga antecipada na semifinal do Campeonato Cearense. Após o confronto, Zé Welison, autor da assistência do gol de Pikachu, exaltou a postura do Fortaleza na partida, que segurou a vantagem com um a menos em campo.

Ainda em entrevista após o jogo, Zé Welison reconheceu o saldo positivo do Fortaleza neste início de temporada como resultado do comprometimento do elenco com as competições.

“Estamos tratando todos os jogos como jogos importantes, sabemos que esse jogo nos levaria à semifinal da competição, então nós estamos nos dedicando a cada jogo, independente do adversário, nos impondo e dando o nosso máximo. Porque vai passando o campeonato, vão mudando as competições e nós vamos nos comportando de maneira diferente. E, hoje, pudemos impor nosso jogo, independente se estamos com um jogador a menos e conseguimos sair com o resultado positivo daqui e vamos cada vez mais trabalhar mais firme”, finalizou o jogador

Ainda invicto na temporada, o Fortaleza terá pela frente dois confrontos importantes. Já nesta terça-feira, o Leão do Pici visita o Sport, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Em seguida, no sábado, 8, o Tricolor disputará o primeiro Clássico-Rei de 2025 ao encarar o Ceará na Arena Castelão.