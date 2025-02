Sasha é expulso contra o Floresta e desfalca o Fortaleza no Clássico-Rei

O volante Lucas Sasha foi expulso no primeiro tempo da partida do Fortaleza contra o Floresta, neste sábado, 1º, no estádio Presidente Vargas. Desta forma, o jogador é desfalque certo do Leão para o Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense, marcado para o próximo dia 8.

O Fortaleza não tem jogadores no Departamento Médico (DM). Portanto, o único desfalque até o momento é Sasha. O zagueiro argentino Gastón Ávila, que se apresentou no clube na última terça-feira, 28, está regularizado e pode estrear pelo Tricolor.

Classificação antecipada no Campeonato Cearense

Com gol de Pikachu, o Fortaleza bateu o Floresta por 1 a 0 e carimbou a vaga antecipada para a semifinal do Campeonato Cearense. Com 12 pontos, o time do Pici é o líder do grupo A e não pode ser mais alcançado pelos rivais, faltando uma rodada para o fim da primeira etapa da competição.

Antes de encarar o Ceará no Clássico-Rei pelo Estadual, o Leão entra em campo nesta terça-feira, 4, para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, no Recife, pela Copa do Nordeste. Até o momento, o Tricolor só disputou uma partida da competição e venceu o Moto Club por 2 a 0.