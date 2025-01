Patrocinadora não descarta ajudar Fortaleza em contratação de jogadores: "À total disposição"

A nova patrocinadora master do Fortaleza, a Cassino foi apresentada oficialmente pelo clube na tarde desta sexta-feira, 31, no Centro de Excelência Alcides Santos. Marcelo Paz, CEO da SAF do Tricolor, esteve presente no momento ao lado de André Viana, CEO da casa de apostas, e José Victor Valadares, diretor executivo de novos negócios da Ana Gaming – grupo que a bet está inserido.

Dentre os temas abordados, os representantes da Cassino falaram sobre a possibilidade de ajudar o Fortaleza na contratação de grandes jogadores, movimento que já ocorreu em outros clubes brasileiros com patrocinadores diferentes, como no São Paulo, com a chegada do meia Oscar, e no Corinthians, com o acerto com o holandês Memphis Depay.