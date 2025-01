Fortaleza renova contrato com zagueiro Gustavo Mancha até o fim de 2026

O Fortaleza acertou a renovação contratual com o zagueiro Gustavo Mancha, de 20 anos, até o final de 2026. O Leão do Pici tem 70% dos direitos econômicos do jovem defensor, que se destacou nas categorias de base do clube em 2025 e foi integrado ao elenco profissional nesta temporada.

Gustavo Mancha é oriundo das categorias de base do Palmeiras, onde se sagrou campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, do Campeonato Brasileiro Sub-20 e da Copa do Brasil Sub-20 – todos os títulos foram obtidos em 2023. O Tricolor do Pici contratou o zagueiro no ano passado para a equipe sub-20.