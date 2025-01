Após goleada, Lucero fala sobre rodízio no Fortaleza: "Essa equipe responde"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 27.01.2025: Fortaleza x Cariri, no estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Autor de dois dos sete gols na goleada do Fortaleza sobre o Cariri, na noite desta segunda-feira, 27, pelo Campeonato Cearense, o atacante Juan Martín Lucero comentou sobre a partida e a alternância no elenco tricolor ao deixar o gramado do Estádio Presidente Vargas. "Estamos jogando com uma camisa muito importante, temos que respeitar o torcedor. Essa equipe sempre responde. Mudamos todos os jogadores e seguimos correspondendo. É um grande orgulho para mim e para minha família viver um momento assim. Espero continuar nesse caminho", afirmou o camisa 9.