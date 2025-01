CBF afasta árbitros que marcaram pênalti fora da área para o Fortaleza diante do Moto Club

O caso ocorreu quando o árbitro Jardiel da Rocha Soares e o assistente Rogério de Oliveira Braga, ambos do Piauí, assinalaram pênalti para o Fortaleza após lance em que a bola resvalou no braço de um defensor do Moto Club que estava fora da área

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio da Comissão Nacional de Arbitragem, afastou o árbitro Jardiel da Rocha Soares e o assistente Rogério de Oliveira Braga, ambos do Piauí, por tempo indeterminado. A medida foi tomada após a marcação de um pênalti equivocado fora da área durante a partida entre Fortaleza e Moto Club, válida pela 1ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste, realizada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

A decisão de afastamento veio após solicitação da Federação Maranhense de Futebol (FMF), que apontou o erro como grave e prejudicial à partida. O caso gerou ampla repercussão e críticas nas redes sociais, inclusive de até mesmo torcedores do Leão.