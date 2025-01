Ex Fortaleza, Hércules estreia pelo Fluminense e recebe elogios de Mano Menezes

Volante Hércules assinou contrato com o Fluminense até dezembro de 2029 / Crédito: Marcelo Gonçalves/FFC

O volante Hércules, ex Fortaleza e Atlético Cearense, fez a sua estreia com a camisa do Fluminense. O jogador atuou durante os 90 minutos e arrancou elogios do treinador Mano Menezes e dos torcedores nas redes sociais. O jogo que marcou a estreia do atleta ocorreu nessa quinta-feira, 23, contra a Portuguesa-RJ, em confronto válido pelo Campeonato Carioca.

"Eu gostei de todo mundo. O Hércules está dentro deste pacote do que foi apresentado pela equipe. Ele é um jogador de força, de retomada de bola e uma transição muito rápida", avaliou Mano Menezes, técnico do Tricolor das Laranjeiras.

Já no Instagram, uma publicação com uma foto e um lance do jogador já possui mais de 600 comentários.