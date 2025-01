Quem é o amigo de David Luiz que "plantou semente" para acerto com Fortaleza

Allyson Amaral apresentou o zagueiro ao CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, revelou conversas com o jogador e expectativa durante negociação

Sentado no auditório da Arena Castelão, trajado com uma camisa personalizada de David Luiz, o empresário Allyson Amaral assistia de forma discreta à entrevista coletiva de apresentação do novo zagueiro do Fortaleza, nesta sexta-feira, 24, até ser citado pelo CEO do clube, Marcelo Paz. O dirigente disse que Bob, apelido do amigo do camisa 23, foi quem "plantou a semente" para o acerto.

"É torcedor do Fortaleza, plantou essa ideia no David, segundo ele, quando o David ainda estava no Chelsea, lá atrás: 'Olha, um dia você vai jogar no Fortaleza'. E aconteceu, profetizou. Bob, foi você que plantou essa semente", agradeceu Marcelo Paz, na entrevista coletiva.