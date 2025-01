Apresentado no Fortaleza, David Luiz enaltece Clássico-Rei: "Privilégio de disputar"

Defensor de 37 anos terá a oportunidade de jogar seu primeiro clássico já no próximo dia 8 de fevereiro, quando as equipes medirão forças pelo Campeonato Cearense

O zagueiro David Luiz foi oficialmente apresentado pelo Fortaleza na tarde desta sexta-feira, 24, na sala de imprensa da Arena Castelão. Experiente e multicampeão, o novo camisa 23 do Leão do Pici mostrou ansiedade para disputar o Clássico-Rei, diante do rival Ceará.

"Eu quero ter o privilégio de disputar, talvez, o maior clássico do nosso país por tudo aquilo que representa. O melhor lugar onde um jogador quer estar é em grandes jogos, clássicos e momentos como esses", afirmou.