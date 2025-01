Fortaleza x Chicago Fire ao vivo pela Orlando Cup; siga transmissão

Tricolor do Pici encara o time da MLS neste domingo, 19, às 14 horas (de Brasília), na Flórida, pelo segundo e último compromisso do torneio de pré-temporada

No último compromisso em solo norte-americano, o Fortaleza enfrenta o Chicago Fire em amistoso neste domingo, 19, a partir das 14 horas (de Brasília, 12 horas no horário local), no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, na Flórida, pela Orlando Cup. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.