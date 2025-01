Paz confirma negociação do Fortaleza com David Luiz, mas pondera: "Atleta disputado"

CEO da SAF do Leão concedeu entrevista nesse sábado, 11, ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou na noite deste sábado, 11, em participação no programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, que o Tricolor do Pici está em negociação com o zagueiro David Luiz, ex-Flamengo e seleção brasileira.

"Não diria que é sonho ou pesadelo. É apenas a possibilidade de uma contratação de um jogador que tem um impacto mundial inegavelmente. (...) Importante citar que ele começou a carreira no Nordeste, no Vitória. Ele é um atleta de seleção brasileira, de uma visibilidade realmente muito grande e que está, sim, em negociação, que temos mantido contato com o atleta e seus representantes, porém é um atleta cobiçado, tem proposta do exterior", acentuou Paz, que salientou ainda que há um interesse por parte do atleta no clube.