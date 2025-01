Fortaleza pode disputar até 83 partidas em 2025

FORTALEZA-CE, BRASIL, 08.12.2024: Jogo Fortaleza vs Internacional pelo campeonato brasileiro. arena Castelão. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Iniciando a pré-temporada com a disputa da Orlando Cup, Fortaleza terá uma agenda cheia em 2025. Na disputa do Campeonato Cearense, das Copas do Nordeste, do Brasil e da Libertadores, assim como da Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici deverá jogar uma quantidade mínima de 58 partidas, mas pode chegar a marca de 83 jogos até o final do ano. No primeiro torneio da equipe no ano, o Campeonato Cearense, o Leão fará uma quantidade mínima de cinco jogos, que são referentes à fase de grupos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Caso avance até a final passando por classificação direta para as semifinais, o grupo comandado por Vojvoda jogará nove partidas. Entretanto, a quantidade de jogos do Estadual até a decisão pode chegar a 11 se o Tricolor do Pici tiver que disputar as quartas de final.

O torneio com a possibilidade de ter o menor número de jogos disputados pelo Fortaleza é a Copa do Brasil, já que o torneio é eliminatório desde a primeira fase. O Leão irá entrar na competição na terceira fase. Caso o Tricolor consiga ir até a final, são dez jogos a serem disputados. Já na Libertadores, o Fortaleza tem uma quantidade mínima de jogos a serem disputados, que são as seis partidas da fase de grupos, no qual o Leão está confirmado após terminar a Série A de 2024 na quarta colocação. Caso vá até a final, o Tricolor irá atuar em 13 embates na competição. Veja números de jogos do Fortaleza em 2025: Campeonato Cearense - 18/01 a 22/03

Partidas mínimas - 5



Partidas máximas - 11 (Fase de grupos - 5 jogos | Quartas de final - 2 jogos | Semifinal - 2 jogos | Final - 2 jogos) Copa do Nordeste - 22/01 a 07/09 Partidas mínimas - 7



Partidas máximas - 11 (Primeira fase - 7 jogos | Quartas de final - 1 jogo | Semifinal - 1 jogo | Finais - 2 jogos) Copa do Brasil - 19/02 a 09/11 Partidas mínimas - 2



Partidas máximas - 10 (Terceira fase - 2 jogos | Oitavas de final - 2 jogos | Quartas de final - 2 jogos | Semifinal - 2 jogos | Final - 2 jogos) Série A - 29/03 a 21/12