Orlando Cup: Miami United x Fortaleza muda de horário; saiba preço do ingresso

Primeiro jogo do Leão no torneio será no próximo sábado, 18, às 16 horas (de Brasília). Bilhetes da partida em Port Saint Lucie custam R$ 224

O duelo entre Fortaleza e Miami United, no próximo sábado, 18, pela Orlando Cup, sofreu alteração de horário. Anteriormente agendado para 21 horas (de Brasília, 19 horas no horário local), o confronto foi antecipado para as 16 horas (de Brasília, 14 horas local). O intuito foi facilitar a logística e aumentar o intervalo entre os jogos do Leão.

Os ingressos para o duelo estão sendo vendidos pelo site do Miami United (acesse por este link). O portal do clube norte-americano diz que será "uma excelente partida de futebol, com muitas surpresas, música ao vivo e típica comida sul-americana". O duelo será em Port Saint Lucie, onde o Fortaleza está hospedado.