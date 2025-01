Paz acentua planejamento para o Estadual e fala sobre contratações no Fortaleza

Em ritmo de pré-temporada na Flórida, onde o Fortaleza disputará a Orlando Cup, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, participou com exclusividade do programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, sobre o 2025 do Tricolor do Pici neste sábado, 11. Dentre os assuntos, o gestor do clube confirmou negociação com o zagueiro David Luiz, apesar de ponderar que o atleta é bastante cobiçado no mercado da bola, e também salientou sobre os planejamentos do time para 2025

Em relação ao calendário, apesar de reconhecer que o Fortaleza tem uma grande gama de jogos com a disputa de cinco torneios, Marcelo Paz negou a possibilidade de o time jogar em seu torneio de estreia, o Campeonato Cearense, com um grupo reserva.