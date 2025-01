Fortaleza perde para o Ituano, mas se classifica para a segunda fase da Copinha

Repórter do caderno de Esportes

Leão do Pici irá enfrentar o América-MG na próxima fase da competição

O Fortaleza está confirmado na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O Tricolor do Pici avançou no certame mesmo após a derrota na tarde deste sábado, 11, por 1 a 0 diante Ituano no estádio municipal prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da competição.

Isso porque, mesmo com o revés, o Tricolor do Pici não foi superado no critério dos saldos de gols pelo São Bento, que goleou o Carajás por 4 a 0.