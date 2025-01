Fortaleza oficializa venda de Bruno Melo ao Coritiba

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em 209 jogos oficiais com a camisa do Fortaleza, Bruno Melo anotou 29 gols, se tornando o lateral com mais gols da história do clube. No período em que esteve no Pici, o jogador conquistou nove títulos (5x Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série B, 2x Taça dos Campeões), além de ter sido peça fundamental na histórica campanha de acesso à Série B, em 2018, quando fez o gol que garantiu o retorno à primeira divisão.