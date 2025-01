Supervisor do Fortaleza revela "pedido especial" de Vojvoda para pré-temporada nos EUA

Técnico Vojvoda conversa com jogadores em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, na última quarta-feira, 8, o supervisor de futebol do Fortaleza, Júlio Manso, elogiou a estrutura que o clube terá à disposição para os treinos da pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, e relatou que o Vojvoda pediu prioridade para a parte técnica, sobretudo na participação na Orlando Cup. A partir desta sexta-feira, 10, até o próximo dia 19, o Tricolor ficará instalado no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, na Flórida. O clube escolheu o local devido à estrutura física, que vai possibilitar que os trabalhos da comissão técnica e dos jogadores sejam realizados sem necessidade de deslocamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Responsável pela parte logística do Leão, Júlio Manso está nos Estados Unidos desde a última segunda-feira, 6, ao lado do assessor executivo de futebol Marcelo Boeck, e já conferiu as instalações do resort que vai receber a delegação tricolor. Serão 60 pessoas, entre atletas, comissão técnica e estafe.

Serão sete dias de treinamento — com a realização de um jogo-treino em um dia — até os jogos pela Orlando Cup, nos dias 18, contra o Miami United, e 19, diante do Chicago Fire. O período de preparação e o nível dos adversários foi a principal preocupação do técnico Juan Pablo Vojvoda desde que o departamento de futebol tratou sobre o tema com o comandante. Supervisor de futebol Júlio Manso em treino do Fortaleza no CT do Independiente, em Buenos Aires Crédito: Vinícius Palheta/Fortaleza EC Ainda em solo cearense, a pré-temporada teve início na última quarta-feira, 8, no Pici, e terá mais duas atividades no Brasil antes do embarque para a Flórida. Na volta dos Estados Unidos, o Fortaleza já terá pela frente as estreias na Copa do Nordeste (dia 22) e no Campeonato Cearense (dia 25).