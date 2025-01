Supervisor de futebol do Fortaleza, Júlio Manso detalha pré-temporada nos EUA

Em participação no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quarta-feira, 8, o supervisor de futebol do Fortaleza, Júlio Manso, explicou com detalhes a logística do Leão para a pré-temporada nos Estados Unidos. Tendo se apresentado hoje no Centro de Excelência Alcides Santos, o elenco tricolor se prepara para embarcar rumo à Flórida.

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO, a delegação de 60 pessoas foi dividida em dois grupos, que embarcarão nesta quinta, 9, e sexta-feira, 10. A equipe ficará hospedada no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, onde também serão realizados os treinos. Nas acomodações, o elenco terá duas academias disponíveis para treino, além de dois campos de futebol para uso exclusivo do Fortaleza.