Paz vê chegada de Pol Fernández ao Fortaleza como "marco de algo grandioso"

CEO da SAF do Tricolor destaca trajetória do meio-campista argentino, ex-Boca Juniors, relata aval de Vojvoda e aponta espírito de liderança do novo camisa 5

Na entrevista coletiva de apresentação do volante Pol Fernández, na tarde desta quarta-feira, 8, na Arena Castelão, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, destacou o peso da contratação do jogador argentino, que era capitão do Boca Juniors, afirmou que o novo reforço vai contribuir dentro e fora de campo e apontou a ambição do clube no cenário nacional e continental.

O CEO esteve ao lado do diretor de futebol da SAF, Alex Santiago, para apresentar o novo camisa 5 do Leão. Pol já tinha assinado pré-contrato com o Tricolor e foi anunciado oficialmente na virada de ano, à meia-noite do dia 1º, tornando-se o terceiro reforço confirmado pelo clube para esta temporada.