Pol Fernández promete dedicação máxima no Fortaleza: "Mais tempo no CT do que na praia"

Pol Fernández foi apresentado como novo jogador do Fortaleza na Arena Castelão / Crédito: AURELIO ALVES/O POVO

O meio-campista argentino Pol Fernández, apresentado nesta quarta-feira, 8, no Castelão, como novo reforço do Fortaleza, ressaltou a dedicação e o empenho para ajudar o Tricolor nos objetivos do clube na temporada de 2025. Principal contratação do Leão, ele optou por trocar o Boca Juniors, onde defendeu por mais de 200 jogos, era titular da equipe e colecionou seis títulos, pelo time cearense com contrato até o fim de 2026. "A verdade é que o projeto do clube é motivador. Venho para contribuir, para tentar ajudar de onde for necessário. Vou me dedicar 100%, garanto que passarei mais tempo no CT do que na praia. Vim para trabalhar, para tentar contribuir, mas, acima de tudo, para dar minha contribuição a este grande grupo, a este grupo de jogadores que vem fazendo as coisas muito bem e que, a nível sul-americano, é muito reconhecido", afirmou o novo camisa 5 tricolor.

Com elenco recheado de estrangeiros, a maioria argentino, incluindo a comissão técnica comandada por Juan Pablo Vojvoda, Pol espera por uma adaptação rápida no novo clube. Ao todo, são seis conterrâneos no plantel do Leão: Eros Mancuso, Emmanuel Brítez, Tomás Cardona, Emanuel Martínez, Tomás Pochettino e Juan Martín Lucero.

Pol explica por que trocou o Boca Juniors pelo Fortaleza O atleta argentino aproveitou a coletiva de apresentação para detalhar a escolha de troca do Boca Juniors pelo Fortaleza. No clube xeneize, o meio-campista disputou 203 jogos em quatro passagens, além de ser cria da base, marcou dez gols e conquistou seis títulos. Ele também defendeu o time em duas finais de Libertadores, em 2012 e 2023. "Boca para mim é minha casa, foi onde cresci, onde vivi momentos muito bonitos e também momentos difíceis, mas sempre tentei superar e dar o meu melhor. Sou eternamente grato e sentia que havia cumprido um ciclo, que uma etapa tinha se encerrado e eu queria fechá-la para começar outra. Sentia que tinha dado tudo por aquele clube e que não poderia ajudar mais, e foi por isso que tomei a decisão de sair", contou o argentino. O Fortaleza, em ascensão no futebol brasileiro e sul-americano, apareceu como o clube ideal para o jogador buscar novos ares. Em 2025, o time do Pici tem calendário cheio, incluindo a Libertadores, torneio de maior prestígio no continente. Os primeiros contatos e o projeto apresentado foram cruciais para convencer o volante de trocar o Boca pelo Tricolor.