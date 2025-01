Fortaleza começa 2025 com anúncio de reforço: Pol Fernández

No primeiro dia do ano, Leão confirma a chegada de argentino que defendeu o Boca Juniors nas últimas três temporadas

O Fortaleza anunciou neste primeiro dia de 2025 a contratação do jogador Pol Fernández. O meio-campista de 33 anos defendeu o Boca Juniors nas últimas três temporadas e seu vínculo estava no fim com o clube argentino. Assim, o Leão fechou acordo para que o atleta fique no time até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

Pol Fernández já estava no radar do Fortaleza há pelo menos um ano. Afinal, o clube cearense chegou a receber uma proposta sobre o jogador no início de 2024, mas a oferta havia sido feita por um intermediário. E o Fortaleza sabia que o Boca Juniors, naquela ocasião, não aceitaria abrir mão do camisa 8 da equipe. Desse modo, não houve negociação. Em meados de 2024, o Leão tentou contratar Fernández, mas o clube argentino negou.