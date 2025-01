Fortaleza empata com o Carajás e tropeça na estreia da Copinha

Fortaleza empata em 2 a 2 com o Carajás na estreia na Copinha / Crédito: João Moura / Fortaleza EC

O Fortaleza começou a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 com o pé esquerdo, ainda que tenha apresentado um bom volume ofensivo. Em partida realizada na noite deste domingo, 5, no estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, o Leão do Pici saiu atrás do placar contra o Carajás-PA, virou o jogo, mas sofreu o empate e começou mal no Grupo 25. Com uma exibição irregular e pouco segura em boa parte do primeiro compromisso do ano, mesmo apresentando algumas valências notáveis, o time comandado pelo técnico Léo Porto conseguiu manter a cabeça no lugar após sofrer um gol nos primeiros minutos e apresentou um bom volume ofensivo até virar o confronto, mas cedeu o empate e tropeçou na estreia.

O nervosismo foi evidente em muitos momentos para peças chaves do Leãozinho. A melhor defesa do Campeonato Brasileiro sub-20 apresentou falhas diante de uma equipe que buscava a sua primeira vitória em uma Copinha. O goleiro Murilo D'angelo, que fez um grande ano em 2024 e foi crucial para o ano vitorioso da equipe com grande destaque, também não teve uma noite feliz em sua estreia na competição. Pelo volume ofensivo demonstrado pelo Tricolor, o ataque poderia ter anotado mais tentos. Em especial na primeira etapa, o time perdeu chances claras, principalmente uma do camisa 10 Tavinho – que fez boa partida –, quase sem goleiro, após fila feita por Landerson no lado esquerdo. O primeiro gol do Carajás saiu logo aos 10 minutos, no momento em que o Fortaleza pressionava e parava em grande defesas do arqueiro Rikelmy. Em bola rasteira cruzada da direita para a esquerda, Higor recebeu e bateu para o gol, contando com um desvio da defesa, que acabou enganando o goleiro.