A caminho do Fortaleza, goleiro Brenno se despede do Grêmio: "Gratidão e respeito"

Próximo de ser oficializado como novo reforço do Fortaleza para a temporada de 2025, o goleiro Brenno utilizou suas redes sociais para se despedir do Grêmio, clube onde foi formado. Na mensagem compartilhada, o jogador enfatiza que atuar pelo Imortal foi “a realização de um sonho”. “Nunca vou esquecer a primeira vez que vesti o manto tricolor. Era a realização do sonho de um menino de 16 anos que sempre trabalhou muito para chegar em um clube grande do Brasil. Hoje, quase 9 anos depois, olho para trás e vejo que todo esse esforço valeu a pena”, escreveu.

"Me despeço hoje do Grêmio com um sentimento enorme de gratidão, respeito e admiração pela instituição. Agradeço a todos com quem trabalhei: diretoria, comissão técnica, funcionários, jogadores e torcida. Chegou a hora de viver novos desafios, mas não poderia deixar de expressar a minha gratidão e respeito por esse clube. Obrigado Grêmio! Obrigado Porto Alegre! E obrigado Rio Grande do Sul!", concluiu.

A carreira de Brenno

Cria do Desportivo Brasil-SP, Brenno Oliveira Fraga Costa teve passagem pelo Shandong Luneng, da China, ainda nas categorias de base antes de rumar para o Sul e vestir a camisa do Grêmio, onde está desde 2016.

As primeiras oportunidades no time profissional do Tricolor Gaúcho foram em 2019 (dois jogos) e 2020 (um jogo), até ganhar espaço em 2021. Na primeira temporada consolidado na equipe, entrou em campo 36 vezes, além de ter sido campeão olímpico nos Jogos de Tóquio. No ano seguinte, foram 35 partidas disputadas.

Em 2023, Brenno atuou em oito jogos e, em agosto daquele ano, foi emprestado para o Bari — na negociação, ampliou o contrato com o time gaúcho até junho de 2025. No clube da segunda divisão da Itália, fez 33 jogos e ajudou a evitar o rebaixamento. A equipe do Velho Continente tinha opção de compra, mas não exerceu, e o goleiro retornou para o Grêmio.