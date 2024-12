Paz admite possibilidade de investidor minoritário na SAF do Fortaleza para 2025

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20.12.2023: Entrevista de Marcelo Paz no Esportes do Povo. / Crédito: FÁBIO LIMA

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO da última quarta-feira, da Rádio O POVO CBN, Marcelo Paz confirmou que existe, sim, a possibilidade de a SAF do Fortaleza receber um investidor no próximo ano. O dirigente foi sucinto na resposta e fez questão de lembrar que qualquer negociação será por um percentual minoritário. “Sim, existe essa possibilidade. Mas volto a dizer, como já falei várias vezes: se houver, será minoritário”, enfatizou. Em entrevista anterior ao podcast Máquina do Esporte, o dirigente do Leão do Pici revelou que a ideia do clube é, neste modelo de negócio, vender de 15 a 20% das ações da SAF do Fortaleza.

Outro fator importante é que o investidor não agrega somente com dinheiro, mas também na gestão. “Por exemplo, um grupo que tenha especialização em mídia, que transforme o Fortaleza em uma máquina de gerar mais receitas, patrocínio, e relação com o torcedor”, contou Paz, também durante a entrevista à Máquina do Esporte. "Harmonia entre Fortaleza e SAF é essencial para a governança e o mercado", diz Paz

Em entrevista exclusiva para a coluna de Fernando Graziani, no dia 27 de novembro, Marcelo Paz explicou em detalhes a relevância deste momento do clube e os benefícios do bom relacionamento entre instituição e SAF.

