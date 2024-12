Eficiência na base e no profissional: Fortaleza figurou no G4 da Série A e do Brasileiro Sub-20

Léo Porto é técnico do time sub-20 e auxiliar fixo da comissão de Vojvoda no profissional / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza conseguiu, em 2024, um feito a se comemorar: teve sucesso na Série A do profissional e do sub-20. Em ambos, o Leão do Pici terminou no G-4, sendo o único time ao lado do Palmeiras a conseguir o feito de estar entre os quatro melhores nas duas categorias. Pela segunda vez na história, a equipe comandada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda concluiu uma edição do Brasileirão em quarto lugar, feito que nenhum outro clube nordestino conseguiu na era dos pontos corridos. A pontuação obtida neste ano, inclusive, também estabeleceu um novo recorde na região.

No Brasileiro Sub-20, o Tricolor também protagonizou ótima campanha. O time chegou às semifinais contra o Cruzeiro, já que o formato da competição é diferente da categoria profissional – realizado no mata-mata na fase final e não em pontos corridos. Apesar da derrota para o Celeste, o Leão terminou o torneio na quarta posição, seu melhor desempenho no torneio.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube “A campanha feita pelo nosso Sub-20, onde chegamos à semifinal do Brasileiro, é um reflexo do planejamento montado ainda no segundo semestre de 2023, onde estruturamos pilares importantes para a melhoria dos processos de formação, fizemos captações pontuais de jovens promissores identificados pelo nosso departamento de inteligência, melhoramos nossa logística em decorrência dos longos deslocamentos além de potencializarmos a integração entre base e profissional. Todos esses fatores foram essenciais para termos uma evolução significativa e consequentemente um crescimento desportivo que nos trouxe ótimos resultados”, exaltou Erisson Matias, Gerente das Categorias de Base. O sub-20 do Leão estreia no dia 5 de janeiro da Copinha contra o Carajás-PA e o elenco profissional realiza a pré-temporada nos Estados Unidos entre 11 e 19 de janeiro.