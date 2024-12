"Tenho essa dor", revela Marcelo Paz sobre saída de Júnior Santos do Fortaleza em 2023

"Me dói isso. Até hoje eu tenho essa dor porque eu sabia que ele era um grande jogador, eu falava isso dentro do clube", lembrou o dirigente

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo, na rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 11, e comentou sobre a saída do atacante Júnior Santos do Fortaleza, em 2023. Após a saída do Leão, o ofensivo se destacou no Botafogo, sagrando-se campeão da Libertadores e artilheiro do Glorioso na temporada de 2024.

O dirigente falou sobre a rápida passagem do atleta pelo Tricolor do Pici na sua volta ao time cearense – o atacante já havia passado pelo Leão em 2019, antes de se transferir para o futebol japonês. Na sua primeira passagem, Júnior Santos foi campeão e artilheiro da Copa do Nordeste pelo Fortaleza antes de se transferir para o futebol japonês.