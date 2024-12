Marcelo Paz revela que recebeu proposta de outro clube, mas garante: "Vou continuar no Fortaleza"

Na oportunidade, ele afirmou que a oferta aconteceu recentemente: "Recebi, mas vou continuar no Fortaleza. Sim (depois do Corinthians)". Na sequência, ao ser questionado qual era o time, foi enfático: "Não, não vou dizer nada."

O CEO da SAF do Fortaleza , Marcelo Paz, recebeu proposta de outro clube brasileiro após a procura do Corinthians . O dirigente revelou o recebimento do convite durante entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN , nesta quarta-feira, 11.

Reconhecido pela gestão positiva do Leão do Pici, o profissional vem sendo alvo de equipes do futebol nacional nos últimos anos. Em junho, ele foi procurado pelo Corinthians de forma oficial. Antes, já havia recebido sondagens do Botafogo e do Red Bull Bragantino.



Desde 2015 no Fortaleza, Marcelo Paz já ocupou os cargos de diretor de futebol, vice-presidente e presidente até se tornar CEO da SAF do clube em dezembro de 2023.