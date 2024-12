Fortaleza faz treino de apronto no Estádio Olímpico antes de encarar o Atlético-GO

Fortaleza e Atlético-GO se reencontram na Série A nesta quarta-feira (3/12), em duelo em Goiânia / Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

O Fortaleza realiza nesta terça-feira, 3, às 16 horas, o treino de apronto no Estádio Olímpico, em Goiânia, visando o confronto contra o Atlético-GO pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor desembarcou na capital goiana nessa segunda, com 26 jogadores na delegação, vindo de Salvador, onde foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0. Desfalques e retornos no Fortaleza Para este confronto contra o lanterna da competição, o Fortaleza terá desfalques importantes. O zagueiro Titi cumprirá suspensão devido ao terceiro cartão amarelo recebido na partida contra o Vitória.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além dele, o volante Pedro Augusto (pubalgia) e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco (tendinite patelar) continuam em tratamento no Departamento Médico (DM) do clube. Por outro lado, o Leão contará com o retorno do lateral argentino Mancuso, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada.

VEJA TAMBÉM| Fortaleza tem mais vitórias do que derrotas contra o Atlético-GO em Goiânia O novo embate entre as equipes está marcado para esta quarta-feira, 4, às 21h30min, no estádio Antônio Accioly. Objetivo do Fortaleza na partida O Fortaleza entra em campo com a missão de se redimir da derrota sofrida contra o Vitória e garantir uma vaga entre os três primeiros colocados do Brasileirão. Quanto mais bem posicionado o clube estiver na tabela, maior será o bônus por colocação.