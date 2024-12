João Ricardo avalia atuação do Fortaleza contra o Vitória como uma das "piores" do ano

O goleiro do Leão, entretanto, ressaltou que o desempenho ruim não apaga todas as conquistas do time nesta temporada

Insatisfeito com a atuação geral do time, João Ricardo avaliou o desempenho do Fortaleza na derrota por 2 a 0 para o Vitória na noite deste domingo, 1º, no Barradão, como um dos “piores jogos” do clube na atual temporada. O arqueiro também reconheceu que o Rubro-Negro baiano foi “muito superior” na partida.

Apesar do resultado não ter sido o esperado, o camisa 1 do Tricolor ressaltou que o jogo ruim não apaga todas as coisas boas conquistadas pela equipe neste ano e que é preciso “erguer a cabeça” para as duas últimas partidas que restam no Campeonato Brasileiro, contra Atlético-GO, fora de casa, e Internacional, na Arena Castelão.