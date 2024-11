João Ricardo vê pré-temporada nos EUA como um marco no Fortaleza: "Crescente absurda"

Em entrevista coletiva, o goleiro do Leão do Pici também falou sobre o sonho de defender a seleção brasileira um dia e do desejo de prolongar ao máximo a carreira

“Que grandeza que chegou o clube. Há três, quatro anos, ninguém imaginava isso. E hoje se vê a crescente absurda que está o Fortaleza. Não só por essa viagem internacional, mas por tudo que o clube vem fazendo em todas competições que disputa, sempre brigando na parte de cima. É muito gratificante e o torcedor está muito feliz com tudo isso que está vendo do seu time. Isso nos motiva a cada dia querer permanecer o máximo possível aqui”, contou o arqueiro em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 28.

Embora ainda tenha três importantes jogos pela Série A, o Fortaleza , em paralelo, também olha para 2025, ano que marcará a realização da primeira pré-temporada internacional da história do clube . O goleiro João Ricardo, que tem contrato até 2027 e fará parte do momento com o Leão, vê a oportunidade como um marco, algo que reforça a “crescente absurda” do clube.

O anúncio do Tricolor do Pici aconteceu no último dia 18, data em que confirmou que disputará a Orlando Cup - Pro Series, nos Estados Unidos, entre os dias 11 e 19 de janeiro do próximo ano. O torneio internacional contará também com a participação do Santos e do Atlético Nacional, da Colômbia. Os três clubes jogarão entre si.

O Fortaleza, inclusive, organizou uma "operação" e levou diversos funcionários do clube para tirar o visto americano no Recife, incluindo membros da comissão técnica e jogadores que irão participar da pré-temporada em Orlando. A ideia do Leão do Pici é levar, além do elenco, cerca de 60 pessoas para o período de treinos nos EUA.