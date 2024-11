Fortaleza x Flamengo: o jogo de xadrez no empate entre Vojvoda e Filipe Luís

O primeiro confronto na história entre os técnicos Juan Pablo Vojvoda e Filipe Luís rendeu um movimentado e qualificado duelo tático na noite desta terça-feira, 26, no empate em 0 a 0 entre Fortaleza e Flamengo, na Arena Castelão, pela 35ª rodada da Série A . O resultado mantém o Leão na quarta posição, com 65 pontos.

O argentino, consolidado no futebol brasileiro pelos ótimos resultados no longevo trabalho à frente do Tricolor, e o brasileiro, iniciando a carreira profissional à beira do campo, trocaram elogios antes da bola rolar e protagonizaram um jogo de xadrez no Gigante da Boa Vista.