Brasileirão Série A: assista aos melhores momentos de Fortaleza 0x0 Flamengo

Duelo direto entre tricolores e rubro-negros por vaga no G-4 termina sem gols no Castelão, nesta terça-feira, 26, pela 35ª rodada da competição nacional

Em confronto direito movimentado na noite desta terça-feira, 26, na Arena Castelão, Fortaleza e Flamengo empataram em 0 a 0 pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão segue na quarta posição, com 65 pontos, e o Rubro-Negro continua em quinto lugar, com 63.

Fortaleza 0x0 Flamengo: veja melhores momentos