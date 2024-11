Brasileirão Série A: CBF detalha tabela das rodadas 37 e 38; veja jogos do Fortaleza

O primeiro adversário será o Dragão, já rebaixado à Série B de 2025. O Leão entra em campo no dia 4 de dezembro, às 21h30min, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Depois, o clube reencontra sua torcida para a despedida da temporada na Arena Castelão. O confronto será contra o Colorado, às 16 horas, em um duelo que pode valer uma vaga direta na Libertadores ou, até mesmo, um possível título tricolor.

Até lá, o Tricolor do Pici terá dois desafios. O primeiro acontece nesta terça-feira, 26, às 20 horas, quando recebe o Flamengo no Gigante da Boa Vista. Já no domingo, 1º, o time viaja para Salvador, onde enfrentará o Vitória no Barradão, às 18h30min.

Série A 2024: jogos dos Fortaleza nas rodadas 37 e 38