Fluminense x Fortaleza: Leão joga melhor, mas tem noite frustrada por Cano

Em jogo de reações, Fluminense e Fortaleza ficaram no empate por 2 a 2 no Maracanã, na noite desta sexta-feira, 22, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici saiu atrás no placar e buscou a virada ainda no primeiro tempo, mas Cano igualou tudo no fim da segunda etapa.

Com o resultado, o Fortaleza manteve a margem de cinco pontos de diferença para o líder Botafogo. Na próxima terça-feira, os comandados de Vojvoda encaram o Flamengo na Arena Castelão, em confronto direto pela terceira posição da tabela.