Marinho, do Fortaleza, reforça luta contra o racismo em semana da Consciência Negra

O atacante Marinho, do Fortaleza, chamou atenção de forma positiva durante o intervalo do confronto contra o Fluminense, que terminou empatado em 2 a 2 nesta sexta-feira, 22. Em entrevista concedida à beira do campo, o camisa 11 do Tricolor destacou a importância do Dia da Consciência Negra, celebrado na última quarta-feira, 20.

"Glorificar o nome de Deus, porque sem Ele não somos nada. E também falar sobre o Dia da Consciência Negra, né? Não jogamos no dia, mas quero mandar um abraço para toda a galera que luta contra o racismo. Tenho muito orgulho da minha raça, da minha cor", afirmou o atacante.