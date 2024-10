Fortaleza vence Sport outra vez e garante vaga na final do Brasileiro de Futsal

Valdin comemora gol no jogo Fortaleza x Sport, no CFO, pelo Campeonato Brasileiro de Futsal 2024 Crédito: João Moura/Fortaleza EC

O Fortaleza foi novamente superior ao Sport e garantiu vaga na final do Campeonato Brasileiro de Futsal com uma vitória de 3 a 0, na noite desta quarta-feira, 30, no Centro de Formação Olímpica (CFO). Na ida, o Tricolor já havia levado a melhor por 3 a 2, no Recife. Valdin, Gigante e Dudu marcaram os gols. Na final, o Leão do Pici enfrentará o Apodi-RN, que eliminou o Yeesco-RN na outra semifinal. As datas ainda serão confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), e o time cearense já sabe que decide em casa. Mesmo com a vantagem no placar, o Tricolor não jogou com o "regulamento de baixo do braço" e partiu para cima do Rubro-Negro desde o primeiro minuto.

Depois de muito bater na porta do segundo tento, o Leão conseguiu. O goleiro Lambão lançou bem e achou Gigante, que ganhou da defesa pernambucana, girou e anotou mais um para o escrete vermelho-azul-e-branco, encerrando a etapa inicial. Na volta do intervalo, o Sport foi para o tudo ou nada, afinal, necessitava de três gols para levar à prorrogação. O Fortaleza, por sua vez, seguia forte na defesa e apostando na velocidade habitual do time. O Leão da Ilha adotou a estratégia de goleiro-linha quando o relógio marcava 9 minutos de clássico no segundo tempo. Entretanto, foi o Tricolor do Pici que se deu bem.