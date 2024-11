Em Mossoró, Fortaleza empata com Apodi por 3 a 3 na ida da final do Brasileirão de Futsal

Times voltam a se enfrentar no dia 1º de dezembro, domingo, às 09 horas (de Brasília), no Centro de Formação Olímpica (CFO)

O Fortaleza teve a oportunidade de vencer, mas ficou apenas no empate na primeira final do Campeonato Brasileiro de Futsal 2024. Neste domingo, 17, em Mossoró (RN), o time cearense ficou na igualdade com o Apodi-RN por 3 a 3 no jogo de ida da decisão do certame nacional. Éverton, Jackson Samurai e Rômulo marcaram os gols do Leão, enquanto Kaio, André Nem e Batatinha assinalaram para os potiguares.

Com o resultado, o Tricolor de Aço precisa de uma vitória simples no duelo de volta, que será disputado no dia 1º de dezembro, domingo, às 09 horas (de Brasília), no Centro de Formação Olímpica (CFO).