Fortaleza sedia jogos entre seleções em liga sul-americana de futsal

Entre as seleções escolhidas estão: Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. As equipes disputam entre si e o maior pontuador terá a oportunidade de enfrentar o vencedor da Liga Evolução de Futsal Zona Sul 2024 – formado por Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai – pelo Título Absoluto em busca de definir o campeão sul-americano.

Atual campeão mundial, o Brasil foi o último campeão absoluto do continente, quando venceu a Argentina.

No mês de outubro, o fixo João Pedro Quixeré, atleta da equipe de futsal do Fortaleza, foi convocado para jogar a competição.

O evento contará com entrada franca pelo acesso B do CFO e terá transmissão ao vivo no canal da Conmbeol no YouTube e na TV Ceará, emissora pública do Governo do Estado.