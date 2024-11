Facó vê equilíbrio na final entre Fortaleza e Apodi e pede "concentração máxima"

FORTALEZA-CE, BRASIL, 14.11.2024: Facó, técnico do Fortaleza Futsal, na Rádio O POVO CBN. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

O Fortaleza está em reta final de preparação para a final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Leão visita o Apodi neste domingo, 17, às 9 horas, no Ginásio Pedro Ciarlini, em Mossoró-RN, pela partida de ida da decisão nacional. Facó, treinador do time cearense, concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, e falou sobre as expectativas para o confronto. “A preparação está intensa, do jeito que é pra ser para uma final. Nós já enfrentamos o Apodi três vezes. É uma equipe que vem jogando a três anos juntos, praticamente com o mesmo elenco. É um time muito equilibrado e tem a defesa menos vazada da competição. Precisa ser respeitado”, enfatizou o técnico, que já atuou como goleiro de futsal do Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A temporada do Tricolor do Pici na quadra tem sido de grandes feitos. O time foi campeão da Copa do Estado e da Copa Nordeste, além de vice na Copa do Brasil, onde acabou superado pela equipe do Atlântico Erechim. Neste ano, sob o comando de Facó, o Leão disputou 55 jogos, conquistou 40 vitórias e seis empates – ou seja, um aproveitamento de 78%.

“Nós sabemos do poder da nossa equipe, principalmente o ofensivo. Temos uma média de três gols por partida. Nós fizemos 51 gols até essa fase, enquanto eles sofreram apenas 15.

É um confronto muito igual. Eles marcam muito e têm uma proposta de jogo muito definida. Eles não fogem disso. Estamos muito atentos, pois sabemos do equilíbrio que serão os dois confrontos”, avaliou. Diante do equilíbrio projetado, Facó ressaltou que a concentração do Fortaleza alinhado com a força emocional podem ser dois fatores importantes para o clube voltar de Mossoró-RN com um resultado positivo, tendo em vista que o duelo valendo a taça acontece na capital cearense, com apoio da torcida tricolor. “O emocional conta muito nesse momento. A concentração do jogador tem que ser máxima, não pode desligar por um segundo. Um detalhe decide uma competição, como decidiu na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Final é muito isso, concentração e a questão emocional. E digo também uma coisa que vivi como atleta e eu sempre passo pra eles (elenco): esse é o melhor momento, onde todos queriam estar”, disse.