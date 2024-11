CBF contrata torcedores do Fortaleza para produzir mosaico em Brasil x Uruguai

Festa contará com 20 mil bandeirinhas e mosaico em 3D. Paulinho e Ariel Brito levaram os materais de carro de Fortaleza até Salvador

A Confederação Brasileira de Futebol investiu na contratação de dois torcedores do Fortaleza para a realização de um mosaico na partida entre Brasil e Uruguai, nesta terça-feira, 19, na Arena Fonte Nova, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Paulinho Mosaico, que é conselheiro do Leão, e Ariel Brito, sócio-torcedor tricolor, foram os responsáveis pelo projeto.

A dupla, que se notabilizou pelos marcantes mosaicos em jogos do Fortaleza, recebeu contato direto da CBF sobre a possibilidade de elaborar um mosaico no espaço de uma semana. Apesar do curto tempo, o desafio foi aceito. A ideia foi elaborada na capital cearense e, de carro, os dois fizeram o transporte de parte dos materiais necessários para a execução da festa até Salvador.