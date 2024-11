Elenco do Fortaleza ganha folga após vitória sobre o Vasco e classificação para a Libertadores 2025

Os gols que selaram o triunfo na Arena Castelão, nesse sábado, 9, foram marcados por Martínez, Breno Lopes e Kayzer, assegurando o terceiro lugar na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, com 63 pontos, logo atrás de Palmeiras e Botafogo.

Após garantir a vaga na Copa Libertadores de 2025 com uma vitória expressiva por 3 a 0 sobre o Vasco, o elenco do Fortaleza recebeu quatro dias de folga como recompensa pela atuação sólida e pela terceira classificação do clube para o principal torneio de clubes da América do Sul. Por conta da Data-Fifa, o Leão só retorna a campo na sexta-feira, 22.

Com essa nova classificação, o Fortaleza iguala o Bahia como o clube nordestino com mais participações na Libertadores, somando três edições (2022, 2023 e agora 2025). Nas ocasiões anteriores, o Leão do Pici chegou até as oitavas de final em 2022 e foi eliminado pelo Cerro Porteño na terceira fase preliminar em 2023. Agora, a equipe tricolor busca escrever uma nova página na história da competição.

A vitória também garantiu um período de descanso para o elenco, que terá uma pausa no calendário até o próximo compromisso. O Fortaleza volta a campo apenas no dia 22 de novembro, quando enfrenta o Fluminense no Maracanã, em uma partida que pode ser crucial para a manutenção do clube no G-4 e para assegurar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.