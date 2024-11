Fortaleza x Vasco tem mais de 40 mil torcedores garantidos na Arena Castelão

Em 2022, a agremiação ultrapassou o milhão e levou 1.109.068 de torcedores ao estádio. Em 2023, conseguiu superar os números do ano anterior e levou 1.230.612 pagantes aos seus jogos. Além do Vasco, o Tricolor terá outros dois jogos como mandante neste ano, contra Flamengo e Internacional.

Na somatória, são 23.664 check-ins e 18.096 ingressos vendidos, totalizando assim 41.760 pessoas. Com isso, a meta tricolor de um milhão de pagantes na temporada deve ser batida pelo terceiro ano consecutivo.

O Fortaleza divulgou, na tarde desta sexta-feira, 8, uma nova parcial de público para o duelo contra o Vasco neste sábado, 9, na Arena Castelão. De acordo com o Leão do Pici, mais de 40 mil torcedores estão garantidos na arquibancada.

O check-in para os sócios-torcedores está aberto desde segunda-feira, 4. O torcedor tricolor pode adquirir o ingresso de forma online na Leão Tickets e presencial nas lojas físicas. Conforme divulgado pelo clube, sócio-acompanhante paga R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) no setor Superior Sul.

Valores dos ingressos:

Inferior Sul/Norte: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)



Superior Sul: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)



Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)



Superior Central: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)



Bossa Nova: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)



Setor Especial: R$ 45 (meia) | R$ 90 (inteira)



Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)



Superior Norte (visitante): R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

Disputa pelo título e recordes batidos

Atualmente, o time de Vojvoda ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro Série A, com 60 pontos, somente atrás de Palmeiras, que tem 61 pontos, e Botafogo, líder com 67 pontos, após os resultados da 32ª rodada.