"Seria um prazer", diz Neymar após ser questionado se assinaria com o Fortaleza

Nas redes sociais, o Tricolor do Pici aproveitou a brincadeira para dar boas-vindas ao craque brasileiro, simulando que o atleta seria a nova contratação da equipe.

Viralizou na manhã desta quinta-feira, 7, um vídeo em que o Neymar responde a uma pergunta de um agente da Polícia Federal sobre com qual time brasileiro ele assinaria: Fortaleza ou Santos, seu ex-clube.

Neymar desembarcou em solo brasileiro na manhã desta quarta-feira, 7, para tratar de uma lesão na coxa direita, sofrida no último jogo do Al-Hilal, quando jogou poucos minutos e sentiu um problema muscular.

Possível saída do Al-Hilal

Tendo retornado de outra lesão recentemente, Neymar tem futuro incerto no Al-Hilal. Com contrato vigente com o time saudita até junho de 2025, o atacante pode ser liberado ou negociado já em janeiro de 2025 devido à nova lesão sofrida.