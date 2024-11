Tinga fala em valorizar campanha na Série A, mas ressalta: "O torcedor quer ser campeão"

No embate entre Fortaleza e Palmeiras, o Tricolor do Pici tem 60 pontos somados, enquanto o Alviverde contabiliza 61. Apesar da distância para o Botafogo ser relevante, o lateral-direito enfatizou que é preciso “viver o momento” e fazer o melhor nos seis jogos restantes. O jogador do Leão utilizou as temporadas anteriores, em que o clube protagonizou arrancadas na reta final, como exemplo.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

“Eu sei da importância que é chegar à vice-liderança, mas temos que viver o momento. Temos seis jogos. Nas últimas temporadas, o Fortaleza sempre conseguiu engatar vitórias (na reta final). Então temos que pegar isso como aprendizado. Final de campeonato é difícil”, disse.