Tinga cita "calor" como trunfo em casa e lembra fala de rivais: "Como vocês aguentam?"

Capitão Tinga fica novamente à disposição do Leão Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O elenco, habituado ao clima, tenta usufruir ao máximo, sobretudo no recorte inicial das partidas. De acordo com Tinga, a ideia é impor uma alta intensidade em busca de um gol logo cedo, cenário que torna a vida dos rivais ainda mais complicada. Afinal, estar em desvantagem no placar significa mais desgaste para os visitantes. “Eles sentem e é verdade. Então a gente tenta já impor nossa intensidade do começo ao fim, porque se sairmos na frente, o adversário tem que correr dobrado. Isso cansa e pode ocasionar tontura e lesões, então acabam precisando trocar, e é algo que dificulta para o adversário. A gente tenta fazer o máximo para dificultar para o adversário. Tem times com o campo sintético a favor e a gente tenta usar as nossas artimanhas, na nossa casa, para conseguir os resultados”, explicou. Para duelo contra o Vasco, Tinga espera 50 mil pessoas no Castelão: Entre os três jogos que o Fortaleza ainda tem como mandante no Brasileirão 2024, o Vasco é um dos adversários. O clube cearense e o carioca se encontram no próximo sábado, na Arena Castelão, às 19 horas, e Tinga espera um público de 50 mil na arquibancada – segundo parcial divulgada nesta quarta, 6, mais de 30 mil tricolores estão confirmados.