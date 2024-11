Jogo do milhão: Fortaleza x Vasco tem ingressos promocionais a partir de R$ 25

O torcedor tricolor pode adquirir o ingresso de forma online na Leão Tickets e presencial nas lojas físicas. Conforme divulgado pelo clube, sócio-acompanhante paga R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) no setor Superior Sul.

O Fortaleza iniciou nesta quarta-feira, 6, a venda de ingressos para a partida contra o Vasco na Arena Castelão, que deve atingir a marca de 1 milhão de público como mandante em 2024. O clube anunciou bilhetes promocionais com valores variando entre R$ 25 e R$ 300.

O Leão deve atingir a marca de um milhão de torcedores nos jogos da equipe como mandante na temporada de 2024. Até o momento, 966.241 tricolores estiveram presentes nas partidas do time cearense em casa.

Fortaleza e Vasco se enfrentam neste sábado, 9, às 19 horas, na Arena Castelão. O Tricolor pode assumir a vice-liderança da competição em caso de vitória e tropeço do Palmeiras diante do Grêmio na rodada. O Leão chega para o duelo após triunfo fora de casa sobre o Juventude, enquanto o Cruzmaltino foi dominado e derrotado pelo Botafogo por 3 a 0.

Caso o público de Fortaleza x Vasco seja igual ou superior a 33.759, o clube do Pici atingirá a marca de um milhão de público pelo terceiro ano seguido. Em 2022, a agremiação ultrapassou o milhão e levou 1.109.068 de torcedores ao estádio. Em 2023, conseguiu superar os números do ano anterior e levou 1.230.612 pagantes aos seus jogos.

Disputa pelo título e recordes batidos

Atualmente o Fortaleza está em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro Série A, com 60 pontos, somente atrás de Palmeiras, que tem 61 pontos, e Botafogo, líder com 67 pontos, após os resultados da 32ª rodada.