Zagueiro do Fortaleza sub-23 passará por cirurgia após fraturar tíbia e fíbula em partida

Geilson com a camisa do Fortaleza Crédito: Reprodução/Instagram

O zagueiro Geilson, do Fortaleza sub-23, passará por uma cirurgia às 15 horas desta quarta-feira, 16, após fraturar a tíbia e a fíbula da perna esquerda durante o duelo do Fortaleza contra o Fluminense, nesta terça-feira, 15, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, no estádio Presidente Vargas. Aos 38 minutos do segundo tempo, o defensor do Leão se chocou com Miguel Sampaio, camisa 16 do tricolor carioca, e precisou ser retirado do campo em uma ambulância rumo ao hospital mais próximo do local da partida. Segundo informações divulgadas pelo Fortaleza, o atleta precisou ter a perna imobilizada e saiu acompanhado pelo médico César Augusto e pelo Supervisor Segundo Costa.