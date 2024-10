Carro, moto e R$ 80 mil: como funciona plataforma de prêmios do Fortaleza para torcedores

Marcelo Paz e executivos da Prime Regulariza em evento de lançamento da plataforma Laion Premia Crédito: Mateus Moura/OPOVO

O Fortaleza lançou oficialmente o “Laion Premia”, plataforma de premiações para torcedores e simpatizantes do clube. O projeto consiste na venda de títulos de capitalização na modalidade filantropia e acontece em parceria com a Prime Regulariza, empresa que tornou-se patrocinadora do Leão e é especializada na legalização de sorteios no Brasil. O evento de lançamento ocorreu na última terça-feira, 15, no Laion World, e contou com a presença de Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, influenciadores do Tricolor e executivos da Prime Regulariza. Na primeira campanha, o prêmio principal é de um Fiat Mobi Zero Km e uma moto Honda CG Titan 160 – o ganhador pode optar, também, por um PIX de R$ 80 mil. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A plataforma é aberta ao público e para participar do sorteio basta adquirir pelo menos um título de capitalização, cujo custo é de dez centavos. Não há limite no número de compras. Além do prêmio principal, existem outras 62 cotas que serão sorteadas: 30 ingressos premium, dez ingressos para o camarote e 22 camisetas oficiais do Fortaleza.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Segundo Carlos Flávio, 5% da arrecadação de cada campanha, e a ideia é promover pelo menos uma a cada mês, será destinada para causas sociais. “É importante que o torcedor apaixonado pelo Fortaleza entenda que isso é um projeto de capitalização, onde além de apoiar o clube, você vai apoiar entidades beneficentes. Esse é o grande propósito que nos uniu. O Fortaleza já tem ações sociais e nós queremos fortalecer essas ações”, disse. Na negociação, a Prime Regulariza tornou-se patrocinadora do Fortaleza e pagará um valor mensal fixo ao clube como cota. A marca, inclusive, está estampada no uniforme do time. Outras equipes do cenário nacional, como Vitória e Botafogo, caminham para alinhar acordos semelhantes com a empresa.