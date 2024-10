Fortaleza se reapresenta no Pici após folga e de olho no Atlético-MG

Após três dias de folga, o elenco do Fortaleza se reapresentou nesta quarta-feira, 9, no Centro de Excelência Alcides Santos, e iniciou a preparação visando a retomada na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão, em decorrência da Data Fifa, terá sete dias antes do próximo confronto no certame.

O duelo será contra o Atlético-MG, na Arena Castelão, às 21h45min. Com cinco pontos de diferença para o líder Botafogo, o Tricolor precisa da vitória para se manter firme na briga pelo título nacional. Como mandante no Brasileirão, a equipe comandada por Vojvoda acumula 12 vitórias consecutivas.